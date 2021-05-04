PODGORİCA - Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı - Son Dakika

PODGORİCA - Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi. Ülke genelinde kurulan 140 aşı merkezinde vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabilirken Sinopharm aşılarının kullanıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, yeni aşılar geldikçe vatandaşların tercih hakkına sahip olacağını söyleyerek, kronik hastalıkları olanların doktor kontrolünde aşı olmaları tavsiyesinde bulundu. Bu arada, Karadağ'a bugün 2 bin 340 doz Pfizer-BioNTech aşının da ulaştığı bildirildi. Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 97 bin 718'e ulaşırken, 1520 kişi hayatını kaybetti.

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