Karadağ'da muhalifler seçim sonuçlaını sokaklara dökülerek kutladı - Son Dakika

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. NATO karşıtı tutumuyla bilinen muhalif Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının zafer ilan etmesinin ardından sokaklara dökülen muhalefet yanlıları, başkent Podgorica'daki İsa'nın Dirilişi Kilisesi önünde toplanarak kutlama yaptı.