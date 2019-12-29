Karadağ'da Ortodoks Sırplar sokağa döküldü - Son Dakika
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Karadağ'da Ortodoks Sırplar sokağa döküldü

6 saat önce

Karadağ'da Ortodoks Sırplar, Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören Dini Özgürlükler Yasası'na karşı sokağa döküldü.

Karadağ'da Ortodoks Sırplar sokağa döküldü, System.String[]

Karadağ'da Ortodoks Sırplar, Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören Dini Özgürlükler Yasası'na karşı sokağa döküldü.


Çoğunluğunu Ortodoks Hristiyanların oluşturduğu Karadağ'da halk, Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören Dini Özgürlükler Yasası'nı protesto etti. Tartışmalı yasaya karşı çıkan Sırplar, başkent Podgorica başta olmak üzere Nikşiç ve Berane kentlerinde sokağa döküldü.


Karadağ Devlet Başkanı Milo Djukanovic, Sırp Ortodoksların protestolarına rağmen Cumartesi günü yasayı imzalamıştı. Sırbistan'da da yüzlerce kişi Karadağ'da hükümetin kararını protesto etti. - PODGORICA

Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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