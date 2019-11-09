Son Dakika Haberleri: Karadağ'da otoyol inşaatında uçak bombası bulundu
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Karadağ'da otoyol inşaatında uçak bombası bulundu

6 saat önce

Karadağ'ın orta kesimlerindeki Kolasin şehri yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen bin kilogramlık uçak bombası bulundu.

Karadağ'da otoyol inşaatında uçak bombası bulundu, System.String[]

Karadağ'ın orta kesimlerindeki Kolasin şehri yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen bin kilogramlık uçak bombası bulundu.

Kolasin şehri yakınlarında bulunan Matesevo bölgesinde devam eden otoyol inşaatında tesadüfen rastlanan uçak bombası nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki pimi bulunan bombanın şehir dışına çıkarılması esnasında Matasevo-Kolasin-Podgorica yolunun güvenlik önlemleri nedeniyle 1,5 saat süreyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

TEM Otoyolu, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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