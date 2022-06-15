Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, bugün Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'i ziyaret ederek, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları yasaklandı - Son Dakika

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