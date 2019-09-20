Son Dakika Haberleri: Karadağ'da "rüşvet" operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karadağ'da "rüşvet" operasyonu

1 saat önce

Podgrica Başsavcı Sekreteri Nenad Vujosevic, rüşvet verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karadağ'da

Podgrica Başsavcı Sekreteri Nenad Vujosevic, rüşvet verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerince yürütülen operasyonda Vujosevic'in başkent Podgorica'daki havalimanında gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Vujosevic'in, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Karadağlı iş adamı Dusko Knezevic'in suç eylemlerini gizlediği iddiasıyla yakalandığı kaydedilen açıklamada, Vujosevic'in kamuyu 500 milyon avro zarara uğrattığı da belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise Vujosevic'in, Başsavcı Ivica Stankovic'e rüşvet teklif ettiği ses kayıtlarının ortaya çıkması sonrasında ülkeden kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Öte yandan, iş adamı Knezevic hakkında da Karadağ'da organize suç, para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan suç örgütlerini yönetme suçlarından uluslararası yakalanma emri bulunuyor.

Başsavcı, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadağ'da "rüşvet" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]