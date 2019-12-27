Karadağ'da Sırp kiliselerinin de 'devlet malı' sayılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Karadağ'da Sırp kiliselerinin de 'devlet malı' sayılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi - Son Dakika Dünya

Karadağ'da Sırp kiliselerinin de 'devlet malı' sayılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi

6 saat önce

Karadağ Meclisi, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin ve muhalefetteki Demokrat Cephe Partisi’nin şiddetle karşı çıktığı dini özgürlüklerle ilgili yasa tasarısını kabul etti.

Karadağ'da Sırp kiliselerinin de 'devlet malı' sayılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi, System.String[]

Karadağ Meclisi, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin ve muhalefetteki Demokrat Cephe Partisi'nin şiddetle karşı çıktığı dini özgürlüklerle ilgili yasa tasarısını kabul etti.


Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine haziran ayında hazırlanan ve ülkede bulunan Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören yasa tasarısının Genel Kurul'da tartışılması sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

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Karadağ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:12 
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