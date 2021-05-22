Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Karadağ'ın Ulcinj kentindeki Munira İslam Kültür Merkezi, hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Ulcinj'in Vladimir ilçesinde bulunan İslam Kültür Merkezi'nin TİKA tarafından yenilendiği ifade edilerek merkezin din kursları ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi.

İslam Kültür Merkezinin salon, restoran ve mutfak ekipman ve donanım malzemelerinin TİKA tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, interaktif tahta ve yazı tahtası, konferans sandalyesi ve havalandırma sisteminin de temin edildiği aktarıldı.

Açılışa katılan Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, projeden duyduğu memnuniyetini dile getirerek merkezin sadece ilçede yaşayanlara değil, tüm bölge halkının dini ve kültürel ihtiyaçlarına hizmet vermesi açısından da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ulcinj Başimamı Ali Bardi de Munira İslam Kültür Merkezine verilen desteklerden dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek iki ülke halkları arasındaki kardeşliğin baki kalmasını diledi.

Açılışa, TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Toprak da katıldı.