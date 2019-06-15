Son Dakika Haberleri: Karadağ'da "Türkiye Günleri" etkinliği
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Karadağ'da "Türkiye Günleri" etkinliği

3 saat önce

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen iki günlük "Türkiye Günleri" etkinliği başladı.

Karadağ'da
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen iki günlük "Türkiye Günleri" etkinliği başladı.
İki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve Karadağ'daki Türk yatırımlarını tanıtmak amacıyla Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe, Podgoricalılar yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin sürekli geliştiğini ve Karadağ'daki Türk yatırımlarının artarak çeşitlendiğini vurguladı.
Karadağ'da faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketi olduğunu anımsatan Ozan, "Aynı zamanda Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası gibi Türkiye'nin önemli markaları da burada. Podgorica halkına bugün ve yarın yaptığımız faaliyetleri tanıtmak istiyoruz. Daha fazla nasıl ticari bağ kurulur, ticaretimiz nasıl geliştirilebilir, bunlar üzerine çalışmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok da ilgi görüyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ozan, organizasyonda, Türkiye Mezunları Derneği (MASAT) ve Anadolu Üniversitesinin yanı sıra Karadağ'da mobilya, tekstil, gıda, sağlık, hediyelik eşya gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ürünlerini halka tanıttıkları stantların da yer aldığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Türkiye, Karadağ, Güncel
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