Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic son yolculuğuna uğurlandı

11.03.2021 17:45

Karadağ'daki Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic'in cenazesi, memleketi Rozaje'de toprağa verildi.

Karadağ'daki Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic'in cenazesi, memleketi Rozaje'de toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle 9 Mart'ta vefat eden Husovic'in cenaze namazını kıldıran Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, merhumun her zaman birlik olgusu için mücadele ettiğini ve ülkedeki Boşnak toplumuna da birlik duygusunu miras bıraktığını söyledi.

Cenazeye bölge ülkelerinden ve Türkiye'den temsilciler katılırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un taziye mesajları da Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Husovic, ortak tarih ve kültürü paylaştığımız Karadağ ile aramızda nadide bir köprü olan Boşnak toplumunun hak ve özgürlükleri, refahı için verdiği hizmetler ve ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığından bu yana uyum içinde çok etnisiteli ve kültürlü yapısına ve ilerlemesine yaptığı katkılar ile değerli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Onu ve Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine verdiği katkıyı da her zaman minnetle hatırlayacağız. Bugün derin bir sevgi ve saygı besledikleri liderlerini kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu bildiğim Boşnak kardeşlerimin, onun en büyük mirası olan birlik ve beraberliği önümüzdeki dönemde de devam ettireceğine inancım tamdır."

Şentop da taziye mesajında, Husovic'in gerçek bir Türkiye dostu ve muhterem bir siyaset adamı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Huzurda tüm Balkan coğrafyasından ve Türkiye'den akrabaları, dostları, sevenleri ve TBMM'yi temsilen milletvekillerimiz var. Biliniz ki benim de kalbim sizinledir. Merhum Husovic, kurucu lideri olduğu Boşnak Partisiyle toplumuna, Karadağ siyasetine, demokrasiye ve ülkesinin kalkınmasına unutulmaz hizmetler vermiş, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkilerinin sağlam bir zemine oturtulmasına ve pekişmesine büyük katkı sağlamıştır. İnanıyorum ki Boşnak Partisi, bu değerli lider ve siyaset adamının izinde, birlik ve beraberlik anlayışı içinde Karadağ'ın barış, huzur ve uyum içinde bir arada yaşayan çok etnisiteli ve kültürlü toplumunun asli ve yapıcı unsuru olarak hizmetlerine devam edecek, dostum Rafet Husoviç'in aziz hatırasını en güzel şekilde yaşatacaktır."

Rafet Husovic kimdir?

2 Nisan 1964'te Rozaje şehrinde doğan Husovic, Kosova'daki Priştine Üniversitesi Matematik Fakültesinden mezun oldu.

Karadağ'daki Müslüman Boşnakların birliği için mücadele eden en önemli isimler arasında yer alan Husovic, 2006'dan beri kurucusu olduğu Boşnak Partisi'nin genel başkanlığını yürüttü.

Husovic, Karadağ hükümetinde başbakan yardımcılığı (2012-2020) ve devlet bakanlığı (2009-2012) görevlerini üstlenirken, geçmişte Demokratik Eylem Partisi (SDA) üyesi ve aynı zamanda Boşnak-Müslüman Birliğinin (BMS) de kurucularındandı.

Evli ve dört çocuk babası olan Husovic, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 57. yaşında hayata gözlerini kapadı.

Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic son yolculuğuna uğurlandı
Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic son yolculuğuna uğurlandı
Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic son yolculuğuna uğurlandı
Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Karadağ, Cenaze, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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