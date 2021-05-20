Karadağ'daki Fatih Mehmed Medresesi öğrencileri Filistin'e destek etkinliği düzenledi - Son Dakika

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki tarihi Fatih Mehmed Medresesi'nde okuyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Medrese öğrencileri, düzenledikleri etkinlikte, Filistin ve Karadağ bayrakları açtı, havaya yüzlerce beyaz balon bıraktı.

Medrese Müdürü Amer Sukurica, AA muhabirine, medrese öğrencilerinin, Filistinli çocuklarla beraber olduğuna işaret ederek, Karadağ'dan barış ve dayanışma mesajı gönderdiklerini söyledi.

Medrese öğrencilerinden Ajla Dresevic de etkinliği Filistinlilerin yalnız olmadığını göstermek için düzenlediklerini ifade ederek, "Masum insanlar ölmesin. Saldırılara son verilsin." dedi.

Bir diğer öğrenci Eldan Ramovic ise Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını, Filistinlilerin acısını paylaştıklarını kaydetti.