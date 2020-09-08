Karadağ'daki seçimlerin ardından babasıyla saldırıya uğrayan Emir Pilav yaşadıklarını DHA'ya... - Son Dakika

Karadağ'daki seçimlerin ardından babasıyla saldırıya uğrayan Emir Pilav yaşadıklarını DHA'ya...

Karadağ'daki seçimlerin ardından babasıyla saldırıya uğrayan Emir Pilav yaşadıklarını DHA'ya anlattıBerna YILMAZ, (DHA) - Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde muhalif kanat DP zaferini ilan etmesinin ardından Taşlıca şehrinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya...

Karadağ'daki seçimlerin ardından babasıyla saldırıya uğrayan Emir Pilav yaşadıklarını DHA'ya..., System.String[]

Karadağ'daki seçimlerin ardından babasıyla saldırıya uğrayan Emir Pilav yaşadıklarını DHA'ya anlattı

Berna YILMAZ, (DHA) - Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde muhalif kanat DP zaferini ilan etmesinin ardından Taşlıca şehrinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Emir Pilav, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Pilav, Seçimlerden sonra kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradık. Babam ve beni tehdit ederek, artık burada yaşayamayacaksınız dedi.

Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerde muhalif kanat Demokrat Cephe (DP) 30 yıl sonra zaferini ilan etti.Seçimlerin ardından ülkede yaşayan Müslümanlara ırkçı saldırılarda artış meydana geldiği belirtildi. Seçim günü öncesi babasıyla birlikte oturduğu bir mekanda saldırıya uğrayan Emir Pilav, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

6 AY İÇİNDE 5 KEZ SALDIRIYA UĞRADIK

Pilav, 'Her şey bir anda oldu. Saldırganlardan biri otomobile yöneldi, tam binerken arkasını döndü. Bana ve babama bakıp, 'Artık burada yaşayamayacaksınız' dedi. Çok şükür, hafif bir şekilde atlattım. Ancak bu, benim ve ailemin karşılaştığı saldırılardan sadece bir tanesi. 6 ay içinde 5 kez, benzeri saldırılara uğradık? dedi. Karadağ'ın Taşlıca (Pljevlja) şehrinde 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimde Sosyalistleri Demokratik Partisi'ne (DPS) lideri Milo Djukanoviç'in 30 yıllık liderliğinin ardından, DF'nin (Demokrat Cephe) galip geldi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, parti taraftarları ülkede galibiyeti kutladı. Ancak seçimden haftalar önce, Müslümanlara yönelik ırkçı söylemler ve hakaretler seçimden sonra da devam etti. Kimliği belirsiz kişiler tarafından Taşlıca'da Müslümanların ve Boşnakların yaşadığı mahallelerde gezerek onlara hakaretler edildi ve evlerine 'Türkler buradan gidin' yazıldı. Ardından ise İslam Birliği'nin Taşlıca'da bulunan şubesinin camları, Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenica Soykırımı'nın hatırlatıldığı bir kağıda sarılan taşlarla kırıldı. Seçimlerin ardından yapılan bu ırkçı ve faşist saldırılar, tepki topladı. Saldırganlardan bir kısmı gözaltına alınırken, diğerlerinin kimliğinin tespit edilip yakalanması bekleniyor.

ÖNCE TAHRİK SÖZLÜ TACİZDE BULUNDULAR

DHA'ya konuşan Emir Pilav, seçimlerden birkaç gün sonra babasıyla oturduğu bir mekanda DF partisini destekleyen ve galibiyeti kutlayan bir grup tarafından saldırıya uğradı. Pilav, 'Parlamento seçimi sonuçlarının açıklandıktan birkaç gün sonra ben ve babam, öğle saatlerinde, Taşlıca'da bulunan bir kafede kahve içiyorduk. O sırada, muhalefet partisinin (DF) galibiyetini kutlayan bir grup o bölgeden geçiyordu. Biz kahvemizi içerken, yanımızda aniden bir otomobil durdu. O otomobilden bana seslenmeye başladılar. Ben döndüğümde ise, otomobilde bulunan biri bana el hareketi çekti. 'Neler oluyor' diye sorduğumda ise, kişi otomobilden inip bize saldırmaya başladı. O anda, çevredeki birkaç kişi saldırıyı önlemek için yanımıza geldi. Bir kişi arkamdan gelip, sırtımı tuttu ve beni yere yatırdı. Kalkmaya çalıştığımda ise göğsümün sağ tarafından darbe aldım. Her şey bir anda oldu. Saldırganlardan biri otomobile yöneldi, tam binerken arkasını döndü. Bana ve babama bakıp, 'Artık burada yaşayamayacaksınız' dedi. Çok şükür, hafif bir şekilde atlattım. Ancak bu, benim ve ailemin karşılaştığı saldırılardan sadece bir tanesi. 6 ay içinde 5 kez, benzeri saldırılara uğradık. Tüm bu yaşananlar birbiriyle bağlantılı, amaç aynı? diyerek ırkçıların baskı uygulamaya çalıştığını dile getirdi.

'MÜSLÜMANLARIN BÖLGEYİ TERK ETMESİNİ İSTEDİLER'

Parlamento seçimi sonuçlarının yaşananlarda büyük etkisi olduğunu savunan Pilav, 'Seçimlerden sonraki ilk 3 gün, hükümet yoktu diyebiliriz. Muhalefet partisini destekleyenler, seçim sonuçlarını kutladı ama ne yazık ki buna kutlama diyemiyoruz. Boşnakların ve Müslümanların yaşadığı bölgelerden faşist söylemlerle, orada yaşayan insanların evlerinden çıkmalarını ve taşınmalarını söyleyerek ve birçok hakaret ederek geçtiler. Komşularımızdan biri bahçesinde mermi buldu. Taşlıca'dan, özellikle de Müslümanların yaşadığı mahallelerde bütün gün, bütün gece kamyonlar geçti bölgeden. Silah, tüfek sesleri duyuldu. Bunlar bittikten sonra ise ikinci adımları, yine aynı mahallede bulunan evlerin duvarlarına 'Türkler buradan taşının' yazdılar. Yine İslam Birliği'nin Taşlıca şubesinde bulunan binası hedef alınarak, binanın camları kırıldı. Camları kırdıkları taşları, Srebrenica Soykırımı'nı da hatırlatan mesajlar yazdıkları kağıtlara sarıp yaptılar bunu. Tabii, bunu yapanlar gözaltına alındı. Savcılıktan celp bekliyoruz. Adli sürecin başlayıp başlamadığını o zaman göreceğiz? şeklinde konuştu.

'KENDİMİZİ GÜVENDE HİSETMİYORUZ'

Siyasi krizlerin ve etnik sorunların özellikle de Taşlıca'da yaşandığını belirten Pilav, 'Şu anda Karadağ'da, özellikle de Taşlıca'da, siyasi krizlerin yaşandığını görüyoruz. 1990'larda da siyasi bir kriz yaşanmıştı Taşlıca'da. Müslümanların birçoğu şu anda kendini güvende hissetmiyor. Evet, son 2-3 günde ortalık biraz duruldu belki ama hala bir gerginlik var. Bu kriz devam ediyor çünkü henüz kimin iktidara geleceği belirsiz. 1990'lı yılları arayanlar mı yoksa Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne girmesini isteyenler mi iktidara gelecek merak ediyoruz' ifadelerini kullanarak bölgede bulunan herkesin çok korktuğunu ve anne, babaların çocuğunu okuldan almayı düşündüğünü dile getirdi.

Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadağ'daki seçimlerin ardından babasıyla saldırıya uğrayan Emir Pilav yaşadıklarını DHA'ya... - Son Dakika

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