Son Dakika › 3. Sayfa › Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişi 14 günlük karantinaya alındı - Son Dakika
Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişi 14 günlük karantinaya alındı
6 saat önce
- Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişi 14 günlük karantinaya alındı Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 Türk vatandaşı Adıyaman'da 14 günlük karantinaya alındı.
- Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişi 14 günlük karantinaya alındı
ADIYAMAN - Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 Türk vatandaşı Adıyaman'da 14 günlük karantinaya alındı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların dönüşü sürüyor. Karadağ'dan 3 uçakla gelen 2 kadın 492 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yurt dışından gelenler geniş önlemler altında belediyeye ait 26 otobüsle Altın şehir mahallesinde bulunan Gençlik Spor Müdürlüğü Yurtkura bağlı Saffan kız yurdunda 14 günlük karantinaya alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı