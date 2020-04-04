Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı - Son Dakika

Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı

27 dakika önce

Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı Adıyaman Havalimanında dezenfekte edilen yolcular sıkı tedbirler ile yurda yerleştirildi Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişiden 1'inde korona virüs belirtileri tespit edildi Karadağ'da bir elektrik elektronik firmasında çalışan 492 Türk...

Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı

Adıyaman Havalimanında dezenfekte edilen yolcular sıkı tedbirler ile yurda yerleştirildi

Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişiden 1'inde korona virüs belirtileri tespit edildi

ADIYAMAN - Karadağ'da bir elektrik elektronik firmasında çalışan 492 Türk işçi 3 uçakla Adıyaman'a getirilerek yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantinaya alındı.

Karadağ'da bir elektrik elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan 2'si bayan 492 kişi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile THY'ye ait 3 uçak ile ülkemize getirildi. Karadağ'dan Adıyaman Havalimanına getirilen yolcular uçaktan indirildikten sonra dezenfekte yapılan bölümde bekletildikten sonra terminale alındı. Burada ateşleri ölçülen işçilerin kayıtları yapıldıktan sonra Adıyaman Belediyesinin halk otobüslerine 12'şer kişi bindirildi. Adıyaman Belediyesi 26 otobüs ile bu yolcuları Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Safvan Bin Muattal Kız Yurduna getirildi.

Yolcular içerisinde 1 erkek yolcuda korona virüs belirtileri tespit edilince bu kişi ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Türkiye'ye ve Türk Devletine teşekkür eden işçiler 7-8 aydan beri Karadağ'da olduklarını ve Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Otobüsler ile yurda getirilen işçiler burada kayıt yapıldıktan sonra tek kişilik odalarda 14 gün boyunca karantinada bekletilecek.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan, otobüslerde dezenfektan işlemlerini gerçekleştirdiklerini ve bu yolcuları taşıyan otobüsleri şehir içi ulaşımda bir müddet kullanılmayacağını belirtti.

Doğan, otobüs şoförlerine de evlerinde 14 günlük karantina uygulanacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ da işçilerin belirli bir tertip ve düzen içerisinde yurda yerleştirilmesiyle ilgili organizasyonu yaptı.

Karadağ'dan gelen işçiler Adıyaman'da karantinaya alındı

Adıyaman, Karadağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:08 Kaynak: İHA

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