Karadağ'dan getirilen 75 kişi, Çorlu'da karantinaya alındı - Son Dakika

KARADAĞ'dan yurda getirilen 75 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki KYK yurdunda karantinaya alındı.

Karadağ'da bulunan 75 Türk vatandaşı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Türkiye'ye getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 75 kişi, 14 gün karantinaya alındı. Türk vatandaşları, tek tek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra odalarına alındı. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yurtta, AFAD ve UMKE personeli de görevlendirildi. Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na cuma günü Libya'dan getirilen 63 kişinin karantinası ise devam ediyor.