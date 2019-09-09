Son Dakika Haberleri: Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Güncel Haber

Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

2 saat önce

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'in yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Söz konusu ziyaret sırasında Bakan Darmanoviç'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından kabulü ile Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülmektedir" denildi.


Açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmede, Türkiye-Karadağ ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca iki aday ülkenin AB üyelik süreçleri, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtildi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi
Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te mi yayınlanacak? CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]