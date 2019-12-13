Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret - Son Dakika

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret

6 saat önce

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ile beraberindeki heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret, System.String[]

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ile beraberindeki heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Dündar, misafirlerine belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karadağ'daki Müslümanların durumu ve gelişmeleriyle ilgili istişarede bulunan Dündar, yıl içerisinde Balkan ülkelerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin Türk ve Müslüman dünyasını bir araya getirdiğini ifade etti.


Yaptıkları çalışmalarla Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar bütün gönül coğrafyasına hitap ettiklerini belirten Başkan Dündar, "Balkan ülkelerinde düzenlediğimiz etkinliklerin manevi hazzı çok farklı. Çünkü farklı dil, din ve kültürlerden insanların bir araya geldiği bu etkinlikler, dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Duaların okunması bizlerin bir arada kalmasına vesile oluyor. Bizler, belediye olarak desteğimizi her daim sürdüreceğiz" dedi.


Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ise bölgede dostluk ve barışın gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Dündar, Rıfat Feyziç, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı - Son Dakika
19:42 Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
19:41 Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:41 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada - Son Dakika
19:39 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]