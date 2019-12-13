Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret - Son Dakika

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ile beraberindeki heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Dündar, misafirlerine belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karadağ'daki Müslümanların durumu ve gelişmeleriyle ilgili istişarede bulunan Dündar, yıl içerisinde Balkan ülkelerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin Türk ve Müslüman dünyasını bir araya getirdiğini ifade etti.



Yaptıkları çalışmalarla Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar bütün gönül coğrafyasına hitap ettiklerini belirten Başkan Dündar, "Balkan ülkelerinde düzenlediğimiz etkinliklerin manevi hazzı çok farklı. Çünkü farklı dil, din ve kültürlerden insanların bir araya geldiği bu etkinlikler, dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Duaların okunması bizlerin bir arada kalmasına vesile oluyor. Bizler, belediye olarak desteğimizi her daim sürdüreceğiz" dedi.



Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ise bölgede dostluk ve barışın gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA