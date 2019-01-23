Son Dakika Haberleri: Karadağ Gazeteciler Derneğinden Aa'ya Ödül

Karadağ Gazeteciler Derneğinden Aa'ya Ödül

1 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) Karadağ muhabiri Adel Omeragic, "İçinden su kaynayan ağaç" başlıklı haberiyle Karadağ Gazeteciler Derneği tarafından En İyi Röportaj Ödülü'ne layık görüldü.

Karadağ Gazeteciler Derneğinden Aa'ya Ödül, System.String[]
Anadolu Ajansının (AA) Karadağ muhabiri Adel Omeragic, "İçinden su kaynayan ağaç" başlıklı haberiyle Karadağ Gazeteciler Derneği tarafından En İyi Röportaj Ödülü'ne layık görüldü.

Karadağ Gazeteciler Derneği tarafından her yıl düzenlenen ödül töreninde, 2018 yılında başarılı işlere imza atan basın mensuplarına ödülleri takdim edildi.

AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) servisinde çalışan Omeragic'e, 2018 yılının şubat ayında yaptığı ve başkent Podgorica yakınlarındaki Dinosa'da bulunan bir dut ağacının içinden çıkan suyun hikayesini anlattığı özel haberi için En İyi Röportaj Ödülü verildi.

Karadağlı gazeteciler Milica Kralj, Djordje Brujic ve Goran Cetkovic'den oluşan jüri, 2018'in Onur Ödülü'nü Milan Scekic ve Slobodan Vucinic'e layık görürken, Milenko Jovanovic ve Zdravko Sakotic'e de yaptıkları özel haberlerle farklı alanlarda ödül verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:53 Kaynak: AA

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