Karadağ heyeti ETSO'yu ziyaret etti

Karadağ Başkonsolosu Selim Lika Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti.



ETSO Genel Sekreteri Nevzat Taşkın ve AB Dış İlişkiler Sorumlusu Güliz Elif Yardımcı'nın bulunduğu ziyarette Karadağ ve İlimiz arasında kurulacak ticari bağların temeli atıldı.



İlin ekonomisi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yapısı hakkında bilgiler veren Recep Zıpkınkurt "Balkanlara açılan kapı olan İlimiz ekonomisi tarım ve turizme dayalı. Sınırda komşu olan Yunanistan ve Bulgaristan ile Odalar ve ayrıca iş adamlarıyla işbirliğimiz bulunmakta. Üyelerimizin yeni ülkelere açılması, iş hacimlerini büyütmesi için gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda Karadağ'ın ekonomik ve sektörel verilerini, İlimiz verileri ile karşılaştırıp yapılabilecek olan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunabilir, sektör temsilcilerini bir araya getirecek toplantılar düzenleyebiliriz" dedi.



Ülkenin ticari hacmi hakkında bilgi veren Karadağ Başkonsolosu Selim Lika ise fırsatlar ülkesi olan Karadağ ile başta tarım ile turizm olmak üzere bir çok sektörde işbirliği yapılabileceğini dile getirdi. Lika "Üyeleriniz ile Ülkemizin ortak iş yapması bir fırsat çünkü Karadağ'da özellikle tarım alanında hem ihtiyaç hem de teşvik var" ifadelerini kullandı. - EDİRNE