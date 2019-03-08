Karadağ Heyetinden ATO'ya Ziyaret
34 dakika önce
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic, ülkenin başkenti Podgorica'nın Belediye Başkanı Ivan Vukovic ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay'a ziyarette bulundu.
Karadağ
'ın Ankara
Büyükelçisi Branko Milic, ülkenin başkenti Podgorica'nın Belediye Başkanı Ivan Vukovic ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay'a ziyarette bulundu.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Aktay, ziyarette Ankara'nın ticari potansiyeline dikkati çekerek, Türkiye
ile Karadağ arasındaki kardeşliğin ticari ilişkilere yansıması gerektiğini bildirdi.
Karadağ'ın başkenti Podgorica ile Ankara arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandığını hatırlatan Aktay, "Karşılıklı istişarelerle iş birliğini artırabiliriz. ATO olarak ticari iş birliklerinin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin turizm ve diğer konularda bilgi birikimleri aktarılarak iş birlikleri ileri aşamalara getirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Aktay, Türkiye'nin Çin
'den sonra yurt dışında inşaat sektörü alanında en çok faaliyet gösteren ülke olduğunu vurgulayarak, Karadağ'da yapılabilecek altyapı ve üstyapı çalışmalarında Türkiye'den yatırımcıların destek olabileceğini kaydetti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA
10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
Arı Sütünün Kilosu 10 Bin TL
Mansur Yavaş "2 Anket Yaptırdım" Deyip Sonuçları Açıkladı
PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı