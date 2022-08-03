Karadağ'da, Sırp Kilisesi ile temel anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Karadağ'da, Sırp Kilisesi ile temel anlaşma imzalandı

03.08.2022 13:16
Karadağ'da, Sırp Kilisesi ile temel anlaşma imzalandı

Karadağ hükümeti, ülkede Sırp Ortodoks Kilisesi'ne "resmi statü" kazandıracak temel anlaşmayı imzaladı.

Karadağ hükümeti, ülkede Sırp Ortodoks Kilisesi'ne "resmi statü" kazandıracak temel anlaşmayı imzaladı.

Başkent Podgoritsa'da düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Başbakan Dritan Abazovic ve Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye katıldı.

Abazovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Temel anlaşma imzalandı. Vatandaşlar için daha iyi bir yaşam standardına odaklanarak çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abazovic tarafından paylaşılan fotoğraflarda, ülkenin Adalet Bakanı Marko Kovac ve Sırp Kilisesi Karadağ Başpiskoposu Joanikije de yer aldı.

Hükümete güvensizlik oyu hazırlıkları

Bir grup vatandaşın protesto ettiği temel anlaşmaya, Abazovic hükümetinin koalisyon ortaklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğindeki ana muhalefet partisi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) de karşı çıkıyor.

DPS tarafından yapılan açıklamada, mecliste hükümet aleyhinde güvensizlik oylaması için bugün girişim başlatılacağı belirtildi.

Ülkede bir önceki hükümetin düşüşünde de Sırp Ortodoks Kilisesi ile ilişkiler etkili olmuştu.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Karadağ Ortodoks Kilisesi de faaliyet gösteriyor ve iki kilise arasında çeşitli konularda ihtilaflar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Karadağ, Güncel, Son Dakika

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