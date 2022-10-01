Bakanlığın, Ulusal Güvenlik Ajansı (ANB) ile ortak yaptığı açıklamada, Karadağ'da başka ülkelerin çıkarları için çalışan 28 kişinin yakalandığı ifade edilerek söz konusu yabancı uyruklu vatandaşların, ülkede ikamet etmelerine son verilerek sınır dışı edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadağ'da başka ülkeler için çalışan 28 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

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