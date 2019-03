Karadağ ile Geleceği de Paylaşmak İstiyoruz" - Podgorica

ADEL OMERAGIC - Türkiye 'nin yeni Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan Karadağ 'ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirterek, "Biz de stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği AB ) ve bütün Avrupa ile tam olarak bütünleşme yolunda dostumuz Karadağ ile geleceği de birlikte paylaşmak istiyoruz." dedi.Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e 15 Ocak'ta güven mektubunu sunarak görevine başlayan Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerini ve ülkedeki Türk kurumlarının faaliyetlerini değerlendirdi.Karadağ'a geldiği için kendisini çok şanslı bir Türk diplomatı olarak hissettiğini söyleyen Ozan, "Türkiye ile Karadağ arasında siyasi, ekonomi, kültür, eğitim, spor, hemen her alanda çok önemli, sürekli ilerleyen ilişkiler var. Bir kere ilişkilerimizde çok önemli bir ahdi temel var. Her alanda iş birliği anlaşmalarımız var." diye konuştu.Son olarak afet ve acil durumlarda iş birliği anlaşması imzalandığını aktaran Ozan, "Bu ve bunun gibi hayatın her alanına dair iş birliğini sağlayan anlaşmalar var. Buna uygun olarak ayrıca aramızdaki ilişkileri sürekli geliştirmeyi amaçlayan bir karşılıklı siyasi irade var." dedi.Türk kurumları olarak, Karadağ makamları ile iş birliğinde ilişkileri ilerletmek için çalıştıklarını belirten Ozan, "Benim dönemimde de inşallah bu çalışmalarımıza yoğunlaşarak devam edeceğiz." diye konuştu."Karadağ'ın geleceği çok parlak"Karadağ'ın, Türkiye'nin NATO'da müttefiki olduğunu anımsatan Ozan, "Aynı zamanda AB yolunda en hızlı ilerleyen bölge ülkesi. Bu açıdan örnek bir ülke. Bütün bölge ülkeleri için başarılı bir örnek." ifadelerini kullandı.Karadağ'ın çok kültürlü ve çok dinli sosyal yapısını, hem parlamentosuna hem hayatın her alanına başarılı bir şekilde yansıttığını anımsatan Ozan, "Bu açıdan Karadağ'ın geleceği çok parlak. Avrupa Atlantik kurumlarında Karadağ'ın çok önemli bir geleceği var. Biz de stratejik hedefimiz olan AB ve bütün Avrupa ile tam olarak bütünleşme yolunda dostumuz Karadağ ile geleceği de birlikte paylaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.Türkiye ile Karadağ'ın ortak bir tarihi, kültürü ve akrabalık bağları olduğunu söyleyen Büyükelçi Ozan, "Türkiye'de Karadağ kökenli insanlar var. Balkan kökenli milyonlarca insan var. Burada onların akrabaları var. Bu bizim ilişkilerimize benzersiz bir nitelik katıyor. O sebeple Karadağ'la ilişkilerimizin çok yüksek bir potansiyeli var. İnşallah benim dönemimde bu potansiyeli her alanda daha da ileri götürmeye, her alanda hayata geçirmeye çalışacağız." dedi."Doğrudan yatırımlarda Türkiye 5. sırada"Ozan, güven mektubunu sunduktan sonra başbakan, meclis başkanı gibi pek çok üst düzey Karadağlı ile yaptığı tanışma ziyaretlerinde temel odak noktasının iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.Son zamanlarda Türkiye'den yatırımcıların buraya yoğun şekilde geldiğini ve yatırım yapma planları içinde olduğunu aktaran Ozan, "Bundan Karadağ makamları ve bizler çok memnunuz çünkü Türkiye her zaman bütün ülkelerle ticaret kapasitesinin, ticaret hacminin artması, başka ülkelerdeki yatırımlarımızın artması için teşvik edici, güzel politikalar yürütüyor." diye konuştu.İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de yüzde 32 arttığını anımsatan Ozan, şunları söyledi:"İkili ticaret hacmimiz rekor düzeye ulaşmış durumda. Doğrudan yatırımlarda Türkiye 5. sırada. Yani gerçekten Türk yatırımcısının, Türk ticaret çevrelerinin buraya büyük bir ilgisi var. Neden? Çünkü Karadağ geleceği parlak bir ülke. Genç bir ülke. Çok dinamik bir ekonomisi var. Yatırım için bakir alanlar var. Dünya markası olan prestijli Türk şirketleri de burada yatırım yapmak istiyor."Büyükelçi Ozan, Karadağ makamlarının da iş kurma ve oturum konusunda kolaylık gösterdiğini aktararak, "Sosyal medyamızda çeşitli duyurular yaptık. Vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın bu duyuruları takip etmesini önemle rica ediyorum. Son zamanlarda basın yayın organlarından, bazı vatandaşlarımızın burada iş kurma ve oturma izni alırken bazı maddi mağduriyetlere maruz kaldığını öğrendik. Mağduriyetleri önlemek için özellikle onların doğru bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Karadağ'a gelecek Türk vatandaşlarına, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği, Ticaret Müşavirliği ve gerçekten uzman ve kayıtlı danışma şirketlerine müracaat etme çağrısında bulunan Ozan, Türk yatırımcılara her zaman yardıma hazır olduklarını vurguladı."TİKA her zaman Karadağ halkının yanında olacak"Karadağ'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışmalarına da değinen Ozan, TİKA'nın Karadağ'a büyükelçilikten önce gelen ilk kurum olduğunu anımsatarak, burada 300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğini söyledi.TİKA'nın, Karadağ'daki Osmanlı eserlerinin korunması için çok önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Ozan, "TİKA, Karadağ halkının hayatını olumlu şekilde etkileyecek çalışmalar yapıyor. Halkın, TİKA'nın faaliyetlerinden, hizmetlerinden çok yararlandığını görüyoruz. TİKA her zaman Karadağ halkının yanında olacak." dedi.Bölgede popülerleşen Türk dizileri ve Türk yatırımcıların sunduğu iş imkanlarının Karadağ'da Türkçeye ilgiyi artırdığını vurgulayan Ozan, Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kursları ve kültür-sanat faaliyetleriyle çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.Karadağ'daki bir diğer Türk kurumu Ziraat Bankasının modern ve dünya çapında bir banka hizmeti sunduğuna işaret eden Ozan, Karadağlılara bankanın ülkedeki üç şubesini ziyaret etme çağrısında bulundu.Türkiye Burslarına da değinen Ozan, şimdiye kadar 450'nin üzerinde Karadağlı gencin Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.Ozan, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) da burada faaliyet göstermesi için ilgili makamlarla temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.