Son Dakika Haberleri: Karadağ ile Kosova Arasında Sorun Kalmadı

Karadağ ile Kosova Arasında Sorun Kalmadı

1 saat önce

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Priştine ziyaretini gerçekleştirmekte olan Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.

Karadağ ile Kosova Arasında Sorun Kalmadı, System.String[]
Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Priştine ziyaretini gerçekleştirmekte olan Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü. Görüşme, iki ülke arasında sınır çizgisinin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasının birinci yıldönümünde gerçekleşti.

İki ülke Dışişleri Bakanları sınır çizgisinin belirlenmesi konusunun, çözümlenmiş bir konu olduğunu değerlendirdi. Sorunun çözümlendiğini belirten Karadağ Diplomasi Şefi Darmanoviç, basın toplantısında yaptığı açıklamada iki ülke arasında sınır çizgisinin belirlenmesi konusunda açık kalan sorunların olmadığını, itiraz edilecek nokta kalmadığını belirtti. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloga da değinen konuk Bakan Darmanoviç, Sırbistan'ın Kosova'yı tanıması gerektiğini kaydetti.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogu desteklediklerini vurgulayan Karadağ Dışişleri Bakanı, Kosova ile Sırbistan arasında sınırların düzeltilmesi fikri hakkında kaygıları olduğunu söyledi.

Konuk Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj tarafından da ayrı ayrı kabul edildi. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Priştine, Kosova, Karadağ, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket Dicle Nehri'nde Feribot Battı: 54 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadağ ile Kosova Arasında Sorun Kalmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]