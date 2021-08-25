Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 1 Eylül'de İstanbul'da karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te Karadağ'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde konuk ülkenin aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Miodrag Radulovic tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

FORVET: Fatos Beciraj (FC Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Stefan Mugoša (Incheon United), Uroš Durdevic (Sporting Gijon)