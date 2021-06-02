Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

İkilinin fotoğraf çektirmesi
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün konuşması
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'in konuşması
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'e hediye takdimi ANKARA - Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti. Karagöz, Kastratovic'e 2020 Almanak hediye etti.
Kaynak: AA
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