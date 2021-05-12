Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Fejzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde İsrail'in yaptıklarına dünyanın sessiz kalmasını "şaşkınlıkla" karşıladığını ifade ederek, "Günümüz dünyasında böyle şiddettin yaşanması kabul edilemez. Silahsız ve tek suçu vatanlarında yaşamak olan Filistinlilere yapılanlara sessiz kalmamalıyız." dedi.

Sürekli dünya barışını vurgulayan büyük güçlerin artık harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Fejzic, "Her yerde bazen çatışmalar olur ancak uzun sürmez. Mescid-i Aksa'da yaşananlar uzun zamandır devam ediyor. Çocukluğumdan beri anımsıyorum." diye konuştu.

Fejzic, insan hakları ve demokrasiyi savunanların çözüm üretmesini beklediğini söyleyerek, "Çözümü yeni dünya düzeninin eline bırakmak iyi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.