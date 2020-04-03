Karadağ İslam Birliği Başkanından

Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için maaşını bağışladı.

Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu göstermek istediğini söyleyen Fejzic, "Türkiye'de eğitim aldım ve Türkiye bana çok şey kattı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek olmayı bir sorumluluk olarak gördüm." ifadesini kullandı.

Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde bugünkü konumunda bulunduğunu vurgulayan Fejzic, "Zorlu geçen 1990'lı yıllarda Türkiye'de eğitim alma imkanım olmasaydı, muhtemelen bugün bulunduğum konumda olmazdım. Hayatımın en güzel dönemlerinden birini Türkiye'de geçirdim." diye konuştu.

Fejzic, Türk halkıyla acıyı da sevinci de paylaştıklarını göstermek istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok ülkeye, İspanya ve İtalya gibi, AB ülkelerine de yardım ettiğini görüyoruz. İmkanı olan herkese elinden geldiği kadar Türkiye'ye ve kendi ülkelerine bu görünmez düşmanla mücadelede destek olma çağrısında bulunuyorum."