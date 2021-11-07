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Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi - Son Dakika

Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi

07.11.2021 17:02
Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi

Karadağ İslam Birliği Başkanlığına oy çokluğuyla Rifat Fejzic yeniden getirildi.

Karadağ İslam Birliği Başkanlığına oy çokluğuyla Rifat Fejzic yeniden getirildi.

Karadağ İslam Birliği Meclisi, meşihatı ve İslam konseyi üyelerinin katıldığı gizli oylamada tek aday Fejzic, 47 oydan 45'ini alarak başkan seçildi.

Fejzic, 6 yıllık yeni görev sürecinde dini altyapının geliştirilmesi ve gençlere daha fazla görev verilmesi için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İslami İlimler Bölümü mezunu Fejzic, 2003'ten bu yana Karadağ İslam Birliği Başkanı olarak görev yapıyor.

Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi
Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi
Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi

İslam Birliği, Karadağ, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi - Son Dakika
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