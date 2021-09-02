Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşılaştı. Oyuna hızlı başlayan milli takım ilk yarıyı Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 önde kapattı.

"SON DAKİKA OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

İkinci yarıda sahada etkili olamayan milli takım, son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, "Daha fazla atmamız gereken bir maçta maalesef berabere kaldık. Hem de son dakikada olması daha üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Toplantı esnasında "Tribünlerden istifa sesleri geldi. Neler söylersiniz?" sorusuna Güneş "Seyirci olumlu, olumsuz tezahürat yapar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Taraftar da bizim kadar üzülüyor. Ancak birini suçlamak çözüm değil." dedi.

SERBEST VURUŞTAN GOLÜ YEDİK

Öte yandan A Milli Takım'ın Karadağ maçında kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 90+7. dakikasında konuk takımın kullandığı serbest vuruşta arkadaşlarından 4'lü baraj istedi. Genç kaleci bağırarak ve eliyle 4 işareti yaparak ısrarla sesini duyurmaya çalışsa da bu isteği gerçekleşmedi ve takım arkadaşları 3'lü baraj kurdu. Karadağ'da Radunovic bu serbest vuruşu gole çevirerek maçı 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada 1 puana razı olduk.