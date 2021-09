Karadağ maçından notlar

Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

Kale Altay Bayındır'a emanet

Mert Müldür sol bek2 oyuncu bu sezon ilk kez bir resmi maça çıktı Karadağ 'dan 2 değişiklik

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş Park'ta Karadağ'ı konuk etti. Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımın oynadığı son resmi karşılaşma olan EURO 2020'deki İsviçre maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Güneş, Uğurcan'ın yerine Altay'a, Çağlar yerine Okay'a, İrfan Can yerine Yusuf'a ve Ozan yerine Kenan'a şans verdi. Güneş kaleyi Altay Bayındır'a emanet ederken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten oluşturdu. Savunmanın önünde Okay Yokuşlu'ya şans veren tecrübeli teknik adam, onun önündeki dörtlüde ise Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a forma verdi. Şenol Güneş'in forvet bölgesindeki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.KALE ALTAY BAYINDIR'A EMANETŞenol Güneş, Karadağ karşısında kaleci tercihini Altay Bayındır'dan yana kullandı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan'a karşı oynanan hazırlık maçında A milli formayı ilk kez giyen Altay Bayındır, EURO 2020'de oynanan üç karşılaşmada ise forma şansı bulamamıştı.MERT MÜLDÜR SOL BEKŞenol Güneş, sol bek tercihini ise Mert Müldür'den yana yaptı. Aday kadroda sol bek orjinli tek oyuncu olan Umut Meraş'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür'e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynadığı son maç olan İsviçre karşılaşmasında da karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.2 OYUNCU BU SEZON İLK KEZ BİR RESMİ MAÇA ÇIKTIA Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı ilk 11'de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş'in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo'da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo'da bu sezon forma giyemedi.KARADAĞ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, takımının oynadığı son resmi mücadele olan Norveç karşılaşmasına göre kadroda 2 değişiklik yaparak Türkiye karşısına çıktı. Radulovic, Lagator'un yerine Vesovic'e şans verirken, forvet bölgesinde tecrübeli oyuncu Stevan Jovetic'in yerine ise Drasko Bozovic'e ilk 11'de yer verdi. Karadağ, Türkiye karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Bozovic, Djurdjevic.