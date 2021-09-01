Karadağ maçının 11'leri açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak.

Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jeremie Pignard olurken, Benoit Millot VAR, Delajod Willy ise AVAR olarak görev alacak.

KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic