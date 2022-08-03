Karadağ'da Başbakan Abazovic için 19 Ağustos'ta güven oylaması yapılacak - Son Dakika
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Karadağ'da Başbakan Abazovic için 19 Ağustos'ta güven oylaması yapılacak

03.08.2022 20:58
Karadağ'da Başbakan Abazovic için 19 Ağustos'ta güven oylaması yapılacak

Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, 19 Ağustos'ta meclisi olağanüstü oturuma çağırarak, Başbakan Dritan Abazovic için güven oylaması yapılacağını duyurdu.

Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, 19 Ağustos'ta meclisi olağanüstü oturuma çağırarak, Başbakan Dritan Abazovic için güven oylaması yapılacağını duyurdu.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğini üstlendiği ana muhalefet partisi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS), Liberal Parti ve Demokrat Birliği girişiminin kabul edildiği ifade edilerek, güven oylamasının 19 Ağustos'ta yerel saatle 11.00'de yapılacağı bildirildi.

Bu arada muhalefet partileri, Abazovic liderliğindeki hükümetin ekonomi ve Kovid-19 ile mücadelede başarısız olduğunu savundu ve bugün imzalanan, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'ne "resmi statü" kazandıracak temel anlaşmanın ise olayların "tuzu biberi" olduğunu aktardı.

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin de yavaşladığını belirten muhalefet kanadı, Karadağ'ın çıkarlarının korunmadığını kaydetti.

URA Halk Hareketi lideri Abazovic liderliğinde 28 Nisan'da kurulan hükümet, 81 milletvekili meclisten 45 evet oyu alarak göreve başlamıştı.

Karadağ'da "kilise" krizi

Karadağ hükümeti, ülkede Sırp Ortodoks Kilisesi'ne resmi statü kazandıran ve ülkede şiddetli tartışmalar ile hükümet krizine neden olan temel anlaşmayı bu sabah imzalandı.

DPS başta olmak üzere Abazovic hükümetinin koalisyon ortaklarının da karşı çıktığı anlaşma Karadağ'da mevcut hükümetin geleceğinin belirsiz hale gelmesine neden oldu.

DPS milletvekillerinden Danije Zivkovic, hükümetin bugün itibarıyla meşruiyetini kaybettiğini savundu.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Vadimir Jokovic ise bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duymayanları anlamıyorum. Anlaşmanın imzalandığı kurum Karadağ'da en çok inanana sahip kilise." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ülkede bir önceki hükümetin düşüşünde de Sırp Ortodoks Kilisesi ile ilişkiler etkili olmuştu.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Karadağ Ortodoks Kilisesi de faaliyet gösteriyor ve iki kilise arasında çeşitli konularda ihtilaflar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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