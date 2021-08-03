Karadağ, Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna alındı

Karadağ, Türkiye'nin uyguladığı Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece Karadağ, aralarında Gürcistan, Filistin, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Arnavutluk, EFTA Ülkeleri ve Faroe Adalarının da bulunduğu Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına dahil edildi.

Öte yandan, Karadağ, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu kapsamdan çıkarıldı.