Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto - Son Dakika
Son Dakika Dünya Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto - Son Dakika Dünya

Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto

6 saat önce

Karadağ'da parlamentonun oylamaya hazırlandığı yeni emlak yasası ülkedeki Sırp asıllı Karadağlı Ortodoksları sokağa döktü.

Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto, System.String[]

Karadağ'da parlamentonun oylamaya hazırlandığı yeni emlak yasası ülkedeki Sırp asıllı Ortodoksları sokağa döktü.


Cuma günü parlamentodan geçmesi beklenen yasayı başkent Podgoritsa'da protesto eden yüzlerce kişi hükümetin kilisenin taşınmazlarına el koymayı planladığını iddia etti.

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Karadağ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:27 
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