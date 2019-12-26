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Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto
6 saat önce
Karadağ'da parlamentonun oylamaya hazırlandığı yeni emlak yasası ülkedeki Sırp asıllı Karadağlı Ortodoksları sokağa döktü.
Karadağ'da parlamentonun oylamaya hazırlandığı yeni emlak yasası ülkedeki Sırp asıllı Ortodoksları sokağa döktü.
Cuma günü parlamentodan geçmesi beklenen yasayı başkent Podgoritsa'da protesto eden yüzlerce kişi hükümetin kilisenin taşınmazlarına el koymayı planladığını iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:27
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