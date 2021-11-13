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Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması

13.11.2021 18:44
Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması

Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Türkiye'ye 200 milyondan fazla ağaç dikilecek olmasının tüm Akdeniz'e yayılması gereken bir faaliyet olduğunu, bunun benzerini kendilerinin de yapacağını bildirdi.

Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Türkiye'ye 200 milyondan fazla ağaç dikilecek olmasının tüm Akdeniz'e yayılması gereken bir faaliyet olduğunu, bunun benzerini kendilerinin de yapacağını bildirdi.

Temaslarda bulunmak üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Stijovic, Bodrum Belediyesinin Mumcular Mahallesi'ndeki tohum merkezini ve Etrim Mahallesi Tarım Kampı'nı ziyaret etti, burada yetkililerden bilgiler aldı.

Stijovic'e, Tarım Müdürlüğü Genel Müdürü Miroslav Cimbaljeviç, Ormancılık ve Avcılık İzleme Sektörü Başkanı Novica Tmusic de eşlik etti.

Stijovic, ziyaretlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaşadığı deneyimlerin kendisi için son derece ilginç olduğunu, burada gördüklerini ülkesinde de hayata geçirmeyi düşündüğünü söyledi.

İlçede yetiştirilen tohumların gelecek dönemlere aktarılmasıyla ilgili farklı çalışmaların kendisi için memnuniyet verici olduğunu anlatan Stijovic, "Biz küçük bir ülkeyiz. Sadece tarım sektörü değil, ormancılık sektörü de bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz bir alan. Aramızda bu sektörle ilgili ciddi anlamda farklılıklar var. Türkiye'nin çok daha önde olduğunu ifade edebilirim. Ama bu deneyimler bir takım iş birlikleriyle bu tecrübeleri paylaşarak biz de bu farkı kapatmak için çaba harcayacağız. Gelişmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret ettiğini aktaran Stijovic, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye 200 milyondan fazla ağaç dikilecek olması bence tüm Akdeniz'e yayılması gereken bir faaliyet. Bunun benzerini biz de ülkemizde yapacağız. Bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte Türkiye'den iklim değişikliği ile mücadele etmenin evlatlarımız ve torunlarımız için çok önemli olduğuna dair çok güçlü bir mesaj gönderdik. Doğamızı gelecek için korumalıyız. Bu toplantıda gönderdiğimiz mesaj buydu."

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun da belediye olarak 2019'da tarımsal hizmetler müdürlüğünü kurarak ciddi bir faaliyet alanı oluşturduklarını, Karadağ'dan gelen misafirlerin iş birliği için ziyaretlerinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da Stijovic'in tohum merkezinden çok etkilendiğini belirterek, kendilerinin de Karadağ'la ortak çalışma yapmak istediklerini dile getirdi.

Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması
Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması
Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması
Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması
Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması

Karadağ, Türkiye, Bodrum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadağ Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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