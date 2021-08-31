Üye Girişi
SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız - Son Dakika

SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız

31.08.2021 18:54

Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız"Şenol Güneş gibi başarılı ve kariyerli bir insandan böyle şeyler duymak mutluluk verici""Benim çocuklarıma inanıyorum""7 günde 3 maç oynamak çok zor""Seyircilere güzel bir maç izletmek için elimizden geleni...

Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız

"Şenol Güneş gibi başarılı ve kariyerli bir insandan böyle şeyler duymak mutluluk verici"

"Benim çocuklarıma inanıyorum"

"7 günde 3 maç oynamak çok zor"

"Seyircilere güzel bir maç izletmek için elimizden geleni yapacağız"

Stefan Savic: Maça galibiyet için çıkacağız

Ata SELÇUK/ - Karadağ Milli Takımı'nın teknik direktörü Modrag Radulovic, Türkiye'ye karşı zor ve ilginç bir oynayacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın oynayacağı Karadağ Milli Takımı'nda teknik direktör Miodrag Radulovic ve futbolcu Stefan Savic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, zor ve ilginç bir maç beklediklerini belirterek, "Grubun birincisi ile oynayacağız. İlk 3 maçımız güzel geçti, güzel bir başarı elde ettik. Aynı başarıya devam etmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Başarılı bir futbolla yarın akşamı da atlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ GİBİ BAŞARILI VE KARİYERLİ BİR İNSANDAN BÖYLE ŞEYLER DUYMAK MUTLULUK VERİCİ"

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş'e kendisini ve takımını övmesinden dolayı teşekkür eden Radulovic, şöyle konuştu: "Öncelikle Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş'e övgüleri için teşekkür ederim. Böylesine başarılı ve kariyerli bir insandan böyle şeyler duymak çok mutlu edici. Güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum ama zorlu bir takımla oynayacağız. Biz bütün kalitemizle puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız."

"BENİM ÇOCUKLARIMA İNANIYORUM"

"Türkiye oynadığı ilk 3 maçta da çok başarılı sonuçlar elde etti" diyen Radulovic, "Sonrasında bir zorluk yaşadı ama bu demek değildir ki yaırn güçsüz çıkacaklar. Ama ben de benim çocuklarıma inanıyorum. Benim çocuklarım da maça hazır. Seyircilerin izlerken zevk alacakları bir maç olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"7 GÜNDE 3 MAÇ OYNAMAK ÇOK ZOR"

Koronavirüs kapsamında yapılan değişiklikler sonrasında 7 günde 3 maç oynamanın çok zor olduğunu kaydeden Miodrag Radulovic, "Sonraki maçları konuşmayı çok doğru bulmuyorum, önce yarınki maçı atlatmamız gerekiyor. Biz bütün maçlarımızdan puan veya puanlar alarak ilerleme katetmek istiyoruz" dedi.

"SEYİRCİLERE GÜZEL BİR MAÇ İZLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Futbolcu olduğu dönemde Türkiye'de bir maçta oynadığını hatırlatan Radulovic, "Ben eski statta oynamıştım. O zaman Galatasaray yeni stat yapıyordu. Balkan Şampiyonası'nda oynamıştım. O zaman futbolu seven ve futboldan anlayan bir seyirci karşısında oynamıştım. Umarım yarın da böyle bir seyirci kitlesi olur. Biz de onlara güzel bir maç izletmek için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

STEFAN SAVIC: MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ

Karadağ Milli Takımı'nın oyuncusu Stefan Savic, zorlu bir maç olacağını dile getirerek, "Karşımızda çok güçlü bir rakip mevcut. Oyuncularım iyi hazırlandı, biz de kalitemizi sahaya koyarak güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Türkiye A Milli Takımı'nda İngiltere'de forma giymesinden dolayı, ülkenin kararı neticesinde milli takımda forma giyemeyecek oyuncular olduğunun hatırlatılması üzerine Savic, "Türkiye için üzücü bir durum ama biz kendi milli takımımıza odaklanmış durumdayız. Bizim de eksiklerimiz var. Kendi takımımıza konsantre olmak zorundayız. Türkiye'de o oyuncuların yerini dolduracak başka oyuncuların olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Savic son olarak Hollanda ve Letonya maçlarıyla ilgili gelen soruya, "Hollanda ve Letonya maçlarına çok zaman var. Sadece yarınki maça konsantre olmuş durumdayız. Türkiye maçına galibiyet için çıkacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız
SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız
SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız
SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız

Stefan Savic, Şenol Güneş, Karadağ, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi 19:18 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü 18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, 18:49 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi 18:27 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı 18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti
Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi         
19:38
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek         
19:15
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti         
17:58
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti         
16:40
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 19:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement