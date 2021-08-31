SPOR Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız - Son Dakika

Karadağ Teknik Direktörü Radulovic: Zor ve ilginç bir maç oynayacağız

"Şenol Güneş gibi başarılı ve kariyerli bir insandan böyle şeyler duymak mutluluk verici"

"Benim çocuklarıma inanıyorum"

"7 günde 3 maç oynamak çok zor"

"Seyircilere güzel bir maç izletmek için elimizden geleni yapacağız"

Stefan Savic: Maça galibiyet için çıkacağız

Ata SELÇUK/ - Karadağ Milli Takımı'nın teknik direktörü Modrag Radulovic, Türkiye'ye karşı zor ve ilginç bir oynayacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın oynayacağı Karadağ Milli Takımı'nda teknik direktör Miodrag Radulovic ve futbolcu Stefan Savic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, zor ve ilginç bir maç beklediklerini belirterek, "Grubun birincisi ile oynayacağız. İlk 3 maçımız güzel geçti, güzel bir başarı elde ettik. Aynı başarıya devam etmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Başarılı bir futbolla yarın akşamı da atlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ GİBİ BAŞARILI VE KARİYERLİ BİR İNSANDAN BÖYLE ŞEYLER DUYMAK MUTLULUK VERİCİ"

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş'e kendisini ve takımını övmesinden dolayı teşekkür eden Radulovic, şöyle konuştu: "Öncelikle Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş'e övgüleri için teşekkür ederim. Böylesine başarılı ve kariyerli bir insandan böyle şeyler duymak çok mutlu edici. Güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum ama zorlu bir takımla oynayacağız. Biz bütün kalitemizle puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız."

"BENİM ÇOCUKLARIMA İNANIYORUM"

"Türkiye oynadığı ilk 3 maçta da çok başarılı sonuçlar elde etti" diyen Radulovic, "Sonrasında bir zorluk yaşadı ama bu demek değildir ki yaırn güçsüz çıkacaklar. Ama ben de benim çocuklarıma inanıyorum. Benim çocuklarım da maça hazır. Seyircilerin izlerken zevk alacakları bir maç olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"7 GÜNDE 3 MAÇ OYNAMAK ÇOK ZOR"

Koronavirüs kapsamında yapılan değişiklikler sonrasında 7 günde 3 maç oynamanın çok zor olduğunu kaydeden Miodrag Radulovic, "Sonraki maçları konuşmayı çok doğru bulmuyorum, önce yarınki maçı atlatmamız gerekiyor. Biz bütün maçlarımızdan puan veya puanlar alarak ilerleme katetmek istiyoruz" dedi.

"SEYİRCİLERE GÜZEL BİR MAÇ İZLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Futbolcu olduğu dönemde Türkiye'de bir maçta oynadığını hatırlatan Radulovic, "Ben eski statta oynamıştım. O zaman Galatasaray yeni stat yapıyordu. Balkan Şampiyonası'nda oynamıştım. O zaman futbolu seven ve futboldan anlayan bir seyirci karşısında oynamıştım. Umarım yarın da böyle bir seyirci kitlesi olur. Biz de onlara güzel bir maç izletmek için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

STEFAN SAVIC: MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ

Karadağ Milli Takımı'nın oyuncusu Stefan Savic, zorlu bir maç olacağını dile getirerek, "Karşımızda çok güçlü bir rakip mevcut. Oyuncularım iyi hazırlandı, biz de kalitemizi sahaya koyarak güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Türkiye A Milli Takımı'nda İngiltere'de forma giymesinden dolayı, ülkenin kararı neticesinde milli takımda forma giyemeyecek oyuncular olduğunun hatırlatılması üzerine Savic, "Türkiye için üzücü bir durum ama biz kendi milli takımımıza odaklanmış durumdayız. Bizim de eksiklerimiz var. Kendi takımımıza konsantre olmak zorundayız. Türkiye'de o oyuncuların yerini dolduracak başka oyuncuların olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Savic son olarak Hollanda ve Letonya maçlarıyla ilgili gelen soruya, "Hollanda ve Letonya maçlarına çok zaman var. Sadece yarınki maça konsantre olmuş durumdayız. Türkiye maçına galibiyet için çıkacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.