Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Davidovic: "Türkiye'den 100 Bin Turist Bekliyoruz"

Adriyatik kıyılarının turizmde parlayan yıldızı Karadağ, Türk turistleri davet ediyor

Karadağ turizm otoriteleri ve sektör temsilcileri, Türkiye'den daha fazla turist ve turizm yatırımı çekmek amacıyla İstanbul'a çıkarma yaptı. Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Damir Davidovic, bugüne kadar Türk turistlerin 40 bine ulaşan ziyaretçi rakamıyla Karadağ'ı en çok ziyaret eden ülkeler arasında ilk 10'a girdiğini belirterek, "Önümüzdeki senelerde bu rakamı 70-100 bin bandına çıkarmayı düşünüyoruz. Bu bizim için bir dönüm noktası olacak. Bu rakamların 2-3 katına çıkmasını sağlayabiliriz" diye konuştu. Ülkenin ulusal havayolu şirketi Air Montenegro'nun CEO'su Dragana Frantov Nikolic ise iki ülke arasındaki uçuşlara gösterilen yoğun ilgi sonucunda uçuşlarını haftada 7 güne çıkardıklarını söyledi.

Karadağ turizm tanıtım toplantısında Davidovic'le birlikte Karadağ Ulusal Turizm Organizasyonu Direktör Yardımcısı Anisa Muric, Air Montenegro CEO'su Dragana Frantov Nikolic, Podgorica Ofisi Direktörü Irena Rogosic, Bar Turizm Ofisi Direktörü Ivan Kovac, Tivat Turizm Ofisi Temsilcisi Dejana Stjepcevic, Budva Turizm Ofisi Temsilcisi Marija Mitrovic ve ülkenin turizm sektöründen temsilciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Karadağ İstanbul Konsolosu Branislav Karadzic, Türkiye ve Karadağ'ın turizm sektöründe hayata geçireceği girişimleri görüşmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Ne yazık ki savaş ve pandemi sebebiyle turizm sektörü sekteye uğradı. Karadağ ekonomisinin belkemiğini oluşturan turizm sektörü zor günler geçiriyor. Ancak ortaklaşa yapabileceğimiz pek çok şey var. Her iki ülkede turizm fırsatlarını geliştirebiliriz. Türkiye'nin Karadağ'da yapacağı turizm yatırımlarının önünü açabiliriz" dedi.

Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Damir Davidovic, iki ülke arasında Osmanlı Dönemi'nden bu yana tarihsel açıdan güçlü bağlar bulunduğuna işaret ederek, "Karadağ ve Türkiye arasında turizm iş birliği her zaman çok güçlü olmuştu. Türkiye'den Karadağ'a ciddi sayıda turist geliyor ve turizm yatırımları gerçekleşti. Bugüne kadar yapılanlar örmeye başladığımız duvarın temelini oluşturan taşlar oldu. Oteller, tur operatörleri olarak daha sıkı iş birliği ve daha yakın temasta çalışmalıyız. Daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Karadağ'ın Türkiye'nin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Fiyatlar daha fazla yükselmez

Bugüne kadar Türk turistlerin 40 bine ulaşan ziyaretçi rakamıyla Karadağ'ı en çok ziyaret eden ülkeler arasında ilk 10'a girdiğini belirten Davidovic, "Önümüzdeki senelerde bu rakamı 70-100 bin bandına çıkarmayı düşünüyoruz. Bu bizim için bir dönüm noktası olacak. Bu rakamların 2-3 katına çıkmasını sağlayabiliriz" diye konuştu. Hem pandemi hem savaş ortamı sebebiyle zorlu dönemler atlattıklarını kaydeden Davidovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pek çok ekonomi bu krizden etkilendi. Gelirin daralmış olması işletmeciler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Fiyatlar sadece yüzde 10-15 bandında arttı. Ancak artık fiyatlar sabitlendi ve daha fazla yükselmeyecek. Karadağ'daki turizm oyuncuları, altlarına girdikleri bu yükü turistten çıkarma niyetinde değiller."

Her gelir seviyesinden turiste göre seçenek var

Davidovic, Türkiye'deki turistler için Karadağ'ın seçenek haline gelmesini istediklerini vurgulayarak, "100 metrelik yatıyla gelen de kumsalda güneşlemek için gelen turistler de olabilir. Farklı gelir seviyeleri için farklı seçeneklerimiz mevcut. 2019 yılında turizmde rekor bir seviyeye ulaşmıştık, bu potansiyelin yüzde 95'ine ulaştık. Savaş bittikten sonra seyahatler başlayacak. Batı ve Orta Avrupa, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Kazakistan'dan turist bekliyoruz" dedi.

3 milyar Euro'luk yatırım yapılıyor

Karadağ'ın yılda ortalama 1.8 milyon turist ağırladığını belirten Davidovic, turizmden yılda 1 milyar Euro gelir elde ettiklerini belirtti. Limanlarına yılda ortalama 450 cruise gemisinin yanaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kotor Körfezi'nde kuş uçuşu 5 km2'lik alanda 3 milyar Euro tutarında Akdeniz kıyılarındaki en büyük yatırım yapılıyor. Bu projeler, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük marinalarına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin kuzeyinde de çok büyük yatırım yapılıyor. Otoyol ve 10-15 otel ile büyük bir kayak merkezi inşa ediliyor. Dünyanın dört bir yanından Karadağ'a yatırım yapıyor, Türkiye'den de yüzlerce yatırımcı yatırım bulunuyor."

Geçen yıl faaliyete geçen ve dünyanın 'en genç ulusal havayolu' olarak kayıtlara geçen Air Montenegro'nun CEO'su Dragana Frantov Nikolic ise geçen yıl Tivat ve İstanbul arasında haftada 2 uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu hatta gösterilen yoğun ilgi sayesinde uçuşlarımızı haftada 7 güne çıkardık. Ayrıca yaz sezonu boyunca Podgorica-İstanbul arasında haftada 2 uçuş başlattık. THY sayesinde de iki ülke arasında günde 3-4 kere uçmak mümkün…" diye konuştu.