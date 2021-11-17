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PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından - Son Dakika

PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından

17.11.2021 01:59

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, mutlu olduklarını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, mutlu olduklarını söyledi.

Podgorica Şehir Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan, "Bazen geriye düşme durumu oluyor ama en önemlisi pes etmemek. 1-1'den sonra ikinci golü bulmaya çalıştık ve başardık. Norveç'in Hollanda ile oynadığı maçla hiç ilgilenmedik. Sadece kendi oyunumuza baktık. Kazandığımız ve play-off etabına kaldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hakan, play-off'taki rakiplerle ilgili olarak ise, "İnşallah rüyamız gerçek olur. Gruptan çıktık, bir adım attık. Rakipleri de biliyoruz. Zor maçlar olacak. Biz bu süreçte kulüplerimize dönüp performansımızı yükseltmeye çalışacağız. Kim gelirse gelsin kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Rakipler için gereken hazırlığı yapacağız. Hocamız da analiz yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, "İtalya senin için özel bir ülke. Avrupa Şampiyonası'nda kötü bir anımız var. Yeniden eşleşmek ister misin?" sorusunu ise, "Avrupa Şampiyonası'na İtalya karşısında iyi başlamak çok önemliydi ama başaramadık. İtalya çok güçlü bir ülke. Her takım güçlü. 10 gün sonra play-off kuraları çekilene kadar bu zamanın tadını çıkaracağız. Gelen rakibe göre değerlendiririz." şeklinde yanıtladı.

PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından
PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından

A Milli Futbol Takımı, Play Off, Karadağ, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçının ardından - Son Dakika


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