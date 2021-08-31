SPOR Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika

Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı
ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Karadağ A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta Türkiye'nin konuğu olacak.
Karadağ, karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta son antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ve düz koşu ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak karşılaşmanın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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