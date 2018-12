Karadağ ve Aşkın, Ak Partili Kadınlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kadın kolları teşkilatıyla bir araya gelerek yerel seçimlerde izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundular.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, teşkilat olarak her seçim döneminde olduğu gibi yerel seçimlerde üzerlerine düşeni yaparak Ak Parti'yi yine Çorum'da birinci parti yapacaklarını söyledi. Demir, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ'ın önderliğinde Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın ile uyumlu bir şekilde başarılı bir seçim dönemi geçireceklerini inandığını da dile getirdi.



AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ise, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan Ak Parti teşkilatında kadınlara hem siyasi anlamda, hem de sosyal politikalar anlamında aktif rol alması için destek verildiğini belirterek "Siyasetten bürokrasiye, kültürel ve sanatsal hayattan sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendirdik. 2023'e doğru uzanırken kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artıracağız. Kadınların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geçmişten gelen dezavantajlı konumlarını avantaja çeviren birçok düzenlemeyi ilk kez Ak Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.



Çorum teşkilatının elde edilen seçim başarılarında ve çalışmalarında kadın kolları teşkilatının yadsınamaycak kadar büyük olduğuna dikkat çeken Karadağ, Ak Parti Kadın Kolları teşkilatıyla her zaman gurur duyduklarını, önümüzdeki süreçte yapılacak olan seçimde de kadın kollarının özverili çalışmalarıyla elde edilecek zaferde büyük bir pay sahibi olacağını kaydetti. AK Parti kuruluşundan bugüne kadar Türk siyasetinde hiçbir partiye nasip olmayan büyük zaferlere imza attığını ifade eden Karadağ, gerek TBMM'de gerekse yerel yönetimlerde kadınların sayısının fazla olmasının bunda en büyük etken olduğunu dile getirerek, 2002 yılında 24 olan parlamentodaki kadın sayısının 2018 seçimlerinde ise 78'e yükseldiğini açıkladı.



Ak Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın da; "Kadınlarımız hayatımızın her noktasında biz erkeklerin en büyük destekçisi ve yardımcılarıdır. Siyasette de özellikle partimiz açısından kadınlarımızın mücadelelerini hep takdirle yad ettik. Bugünde kadınlarımızın yaşadığımız seçim sürecinde bizlerin en büyük destekçisi olduğunu biliyoruz. Sizlerle birlikte başarılı bir seçim süreci yaşayıp neticesinde zaferle çıkacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ÇORUM

