Karadağ ve Bosna Hersek'te "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı - Son Dakika

Karadağ, Tuzi'deki Mehmed Fatih Medresesi'nde ve Bosna Hersek'teki bölge camilerinde "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı.

Tuzi'deki Mehmed Fatih Medresesi'nde kadınların ve genç kızların İslam'a göre giyiniş stillerinin tanıtıldığı "Dünya Başörtüsü Günü" dolayısıyla çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Mehmed Fatih Medresesi Öğretmeni Vaida Dokovic, burada yaptığı konuşmada, medresede 2013'ten bu yana Dünya Başörtüsü Günü'nün kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Okulumuzun öğrencilerini cesaretlendirmek istiyoruz çünkü başörtüsü onlar için çok önemli bir adım. Yaşadığımız toplumda ne kadar önyargı ve ayrımcılık ve daha bir sürü öngörülemeyen tepki olsa da başörtüsünün hakkında konuşulmayan bir tabu olmadığını söylemek istiyoruz. İlk adım olarak güller dağıtmaya karar verdik bu güller, başörtülü kadını sembolize ediyor. Bu güllerin her biri öğrencilerimizin eşsiz olduğunu simgeliyor."

Öğrenci Melisa Jusoviç de "Ben kendi tacımı bundan üç sene önce taktım." dedi.

Bosna Hersek'teki kutlamalar

Bosna Hersek'te de Dünya Başörtüsü Günü kutlamaları bölge camilerinde devam ediyor.

Glamoç bölgesi İslam Birliği Meclisi Kadın Faaliyetleri Koordinatörü Elmaza Dragolovçanin, günün öneminin büyük olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın ve bulunduğumuz toplumun Müslüman kadına alışması ve onu olduğu gibi kabul etmesi için bu gün oldukça önemli. Müslüman kadın, bulunduğu toplumun ayrılmaz bir parçası ve değeridir. Glamoc'ta son 5 senedir biz de Dünya Başörtüsü Günü'nü toplantılarla kutluyoruz. İlahiler ve Kur'an'dan bölümler okuyarak güzel vakit geçiriyoruz."

Dünya Başörtüsü Günü

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013'te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Nazma Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü için dünya genelinde 45 ülkede 70'ten fazla gönüllü organizatör bulunuyor.