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Karadağ ve Sırbistan arasında "kilise" krizi

1 saat önce

PODGORİCA/ Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın, ülkede bulunan kiliselerin "devlet malı" olarak kabul edilmesine ilişkin yasa tasarısı, Sırbistan ile krize yol açtı.

Karadağ ve Sırbistan arasında
PODGORİCA/ Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın, ülkede bulunan kiliselerin "devlet malı" olarak kabul edilmesine ilişkin yasa tasarısı, Sırbistan ile krize yol açtı.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine kiliselerin "devlet malı" olarak sayılmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısına Sırp Ortodoks Kilisesi ve devlet yetkilileri tepki gösterirken, buna karşılık Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi Zoran Bingulac da Karadağ Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Sırp yönetimi, Karadağ'ın ülkede bulunan Sırp kiliselerini devralma isteğinin kanuna aykırı olduğunu savunurken, Sırbistan Yenilik ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popovic, söz konusu yasa tasarısının mecliste oylanması durumunda ülkesinin mümkün olan en ağır tepkiyi göstereceğini söyledi.
Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Sırbistan'ın içişlerine karışmaması gerektiği vurgulanarak, Sırp tarafından gelen "ağır ithamlar" üzerine Büyükelçi Bingulac'ın görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Djukanovic ise Sırp tarafından gelen provokasyonlara cevap vermeyeceğini ve Karadağ'da din özgürlüğüne ilişkin hazırlanan yasa tasarısının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.
Tasarı, 1918'den önce inşa edilen kiliseleri kapsıyor
Söz konusu yasa tasarısıyla, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1918'de kurulan ve "Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı" olarak da bilinen, Yugoslavya Krallığına dahil olmadan önce, Karadağ'da inşa edilen kiliselerin devlet malı haline gelmesi öngörülüyor.
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti çatısı altında 1992'de birleşen Sırbistan ve Karadağ, 2003 yılında ise tek ülke olarak "Sırbistan-Karadağ" adını almıştı. Bu yeni isim altında birleşen ülkenin ömrü üç yıl sürmüştü.
Karadağ, 21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda yüzde 55,5'lik evet oyuyla bağımsızlığını ilan etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:04 Kaynak: AA
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