Son Dakika Haberleri: Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi
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Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi

9 dakika önce

Karadağ'ın, ülkede bulunan kiliseleri "devlet malı" olarak kabul etmek istemesi, komşu ülke Sırbistan ile krize yol açtı.

Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi, System.String[]
Karadağ'ın, ülkede bulunan kiliseleri "devlet malı" olarak kabul etmek istemesi, komşu ülke Sırbistan ile krize yol açtı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:53 
karadağ, sırbistan, Ekonomi
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