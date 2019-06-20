Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi
9 dakika önce
Karadağ'ın, ülkede bulunan kiliseleri "devlet malı" olarak kabul etmek istemesi, komşu ülke Sırbistan ile krize yol açtı.
Karadağ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:53
'ın, ülkede bulunan kiliseleri "devlet malı" olarak kabul etmek istemesi, komşu ülke Sırbistan ile krize yol açtı.
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