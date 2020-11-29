Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etti - Son Dakika

Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Karadağ Büyükelçisi Vladimir Bozovic'i ülkenin içişlerine karışmakla suçlayarak sınır dışı etme kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce sözlü ve yazılı olarak da uyarılan Bozovic'in ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığı belirtildi. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da karara misilleme olarak Karadağ'ın Sırbistan Büyükelçisi Tarzan Milosevic'in sınır dışı edildiğini duyurdu.

Vladimir Bozovic yaptığı bir açıklamada, Karadağ'ın 1918'de Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı'na dahil olma kararını "kurtuluş" olarak nitelendirmişti. Karadağ 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. - PODGORICA