Karadağ Yaylası'nda bulutlar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu - Son Dakika
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Karadağ Yaylası'nda bulutlar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu

29.08.2022 09:50

Karadağ Yaylası'nda bulutlar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturduTRABZON Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Karadağ Yaylası'nda bulutlar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu

TRABZON Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Karadağ Yaylası'nda adeta görsel şölene dönüşen bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Karadağ Yaylası'nda havadan çekilen görüntüler bulut denizinin eşsiz manzarasını gözler önüne sererken, bulut ve sis denizinin altında ise Karadağ Yayla Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe binlerce yöre halkı katıldı.

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ Yaylası'nda bulutlar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadağ Yaylası'nda bulutlar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu - Son Dakika
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