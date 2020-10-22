Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret - Son Dakika

Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret

22.10.2020 17:37
Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret, System.String[]

Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Adalet Akademisiden yapılan açıklamaya göre, konuk heyet, Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği konuları ele alındı.

Özdemir, dost iki ülke olan Türkiye ve Karadağ'ın arasındaki adli iş birliğinin güçlenmesi açısından bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Adalet Akademisi olarak, Karadağ ile her zaman ortak çalışmalar yürütme arzusunda olduklarını vurgulayan Özdemir şunları kaydetti:

"Yargı eğitimi alanında istenilen her konuda çalışma yapma şansımız var. Adalet Akademisinin hem güçlü bir teknik altyapısı hem de güçlü bir bilgi havuzu var. Bu kapsamda ortak faaliyetler sürdürebiliriz. İlişkilerimizin devamını arzuluyoruz. Yargı alanında çalışan hakim ve savcıların sorunları da çalışmaları da ortak. Tek hedefimiz var hukukun üstünlüğünü hakim kılmak."

"İyi eğitim alan aday, bağımsız bir yargıç olur"

Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Medenica da Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

İlerleyen dönemlerde hakim ve savcı olarak görevlerine devam edecek adayların eğitim misyonunu üstlenmenin çok özel bir görev olduğunu vurgulayan Medenica, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Adalet Akademisini tebrik ediyorum. Sadece iyi bir eğitim alan hakim ve savcı adayı, bağımsız bir yargıç olarak görevini sürdürebilir ve ancak bu kişiler hayatları boyunca bağımsız olabilirler ve kimseden emir almadan görevlerini yapabilirler. Türkiye Adalet Akademisinin tecrübelerini burada görmek bizim için mutluluk verici. Karadağ'da Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi bulunuyor. Daha önce bu merkez, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdürüyordu, yakın bir tarihte Başkanlıktan ayrılarak Eğitim Merkezi statüsüne sahip oldu. Misyonunu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte de sizin tecrübelerinizden yararlanacağız."

"Çalışmalarımız hemen hemen aynı"

Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratovic, iki dost ülkenin ilişkilerini yürütmek için her türlü öneriye açık olduklarını belirtti.

Karadağ Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi Başkanı Svetlana Vujanovic de Karadağ'daki hakim savcı eğitimine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sizin ülkeniz, bize göre çok büyük bir ülke olduğundan hakim savcı ihtiyacı sayınız bizden çok daha fazla. Aslında çalışmalarımız hemen hemen aynı. Bizde üç yıllık bir akademi eğitimi şart. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarı gösteren adaylar mesleğe kabul ediliyor. Sonrasında da deneyimle bir hakimin yanında staj görevini tamamlıyorlar."

Heyet, ziyaretin ardından Akademi Uygulama Adliyesi, Uzaktan Eğitim Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi'ni de ziyaret etti.

Ziyarete Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Yargıtay heyeti de eşlik etti.

Türkiye, Karadağ, Adalet, Hakim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'dan Türkiye Adalet Akademisine ziyaret - Son Dakika

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