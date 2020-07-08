Karadağlar'a yansıyan Atatürk silüeti Ardahan Barosu'nun logosu oldu - Son Dakika

Karadağlar'a yansıyan Atatürk silüeti Ardahan Barosu'nun logosu oldu

Ardahan'da yılın belirli dönemlerinde Karadağ'ın eteklerine yansıyan ve şehrin simgesi olan Atatürk silüeti, kentte geçen yıl kurulan Ardahan Barosu'nun logosu oldu.

Ardahan'da yılın belirli dönemlerinde Karadağ'ın eteklerine yansıyan ve şehrin simgesi olan Atatürk silüeti, kentte geçen yıl kurulan Ardahan Barosu'nun logosu oldu.

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Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde geçen yıl eylül ayında kurulan Ardahan Barosu'nun bayrak ve logosunda, şehrin simgelerinden olan Atatürk silüetinin kullanılması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda baronun hizmet bürosundaki Türk bayrağının yanına baroyu temsil edecek şekilde tasarlanan ve üzerinde Atatark silüeti olan logolu bayrak yerleştirildi.

Baronun logo ve bayrağında yılın belirli dönemlerinde Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin yanı sıra kışı uzun ve karlı geçen şehrin simgesi kar tanesi figürü de eklendi.

Henüz bir yılını dolduramayan Türkiye'nin en genç barosu konumundaki Ardahan Barosu'nun kurumsallaşma sürecinin de sürdüğü belirtildi.

Her yıl özellikle haziran ve temmuz aylarında görülen Atatürk silüetinin baroyu temsil eden bayrak logosunda yer alması ilgi gördü.

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baroya ait bayrağın tasarımında Ardahan'ı temsil eden unsurların yer almasını önemsediklerini ifade etti.

Silüetin logoda kullanılması kararının yönetim kurulu ve baroya üye avukatlarca alındığını belirten Yıldız, "Logomuzda Atatürk silüeti ve kar tanesi mevcut. Her ikisi de Ardahan'ı temsil ediyor. Bu nedenle önemsiyoruz. Logodaki yeşil renk ise hukuk davalarını, kırmızı renk de ceza davalarını temsil ediyor. Bunlar zaten diğer baro logolarında da mevcut. Bizim logomuzun özelliğimizi özellikle Atatürk silüeti olması." ifadelerini kullandı.

"Atatürk hepimizin ortak değeri"

Yıldız, Atatürk'ün herkesin ortak değeri ve ortak paydası olduğunu vurgulayarak, Ardahan'a özel silüetin de bu ortak değeri artırdığına işaret etti.

Bu nedenle silüetin kendileri için ayrı bir önemi ve ehemmiyeti olduğunu vurgulayan Yıldız, "Atatürk silüeti bize ait sonuçta. Bu oluşum başka bir yerde yok. Her yıl bunu tanıtmak ve duyurmak amacıyla şenlikler yapılıyor. Ancak bu yıl pandemi dolayısıyla şenlikler yapılmayacak gibi görülüyor. Bu logo bu açıdan tanıtıma katkı sunmuş olacak. Silüetin yer aldığı logo hem memleketimizin tanıtımına katkısı olacak, hem de Atatürk'e verdiğimiz önemin hatırlatılması manasında önem arz ediyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Karadağlar, Karadağ, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağlar'a yansıyan Atatürk silüeti Ardahan Barosu'nun logosu oldu - Son Dakika
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