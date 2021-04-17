Karadağlı Boşnak yazar Ruzdija Adzovic'in "Şanlıurfa Kolyesi" adlı eseri Türk okuyucuyla buluştu - Son Dakika

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş öncesi, sonrası durumu ve kan davasından kaçarak Bosna'ya sığınan Arnavut bir ailenin yaşamını anlatan "Şanlıurfa Kolyesi" Türk okuyucuyla buluştu.

Karadağlı Boşnak gazeteci-yazar Ruzdija Adzovic'in kaleme aldığı eserin Türkçe tercümesi Hece Yayınları'ndan çıktı.

Orijinal dilinde dört baskısı bulunan eser, Bosna Hersek ve bölge ülkelerindeki okurların yoğun ilgisini gördü.

Adzovic, romanının Türkçe yayımlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, eserin Türkiye gibi geniş okuyucu kitlesine sahip bir ülkede yeniden hayat bulduğunu kaydetti.

Her yazarın, eserinin yabancı bir dile tercüme edilmesiyle gururlandığını belirten Adzovic, "Romanımın, Türkiye'deki Boşnakların yanı sıra Bosna Hersek'te savaş yıllarında yaşanan olayları, masum Boşnakların Sırp esir kamplarında maruz kaldıkları işkenceleri birinci ağızdan öğrenmek isteyen Türk okuyucuların da ilgisini çekeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Adzovic, romanın kahramanı Sinan'ın hayatını konu alan romanın esir kampında başlayıp esir kampında bittiğine dikkati çekerek eserin merkezinde savaş öncesi dönemde yaşanan olayların yer aldığını belirtti.

Okuyucuların, Boşnak Sinan ile Arnavut Culiya'nın aşk hikayesi ekseninde Arnavut gelenekleri, ahlak anlayışı, Besa yemini ve Leka Dukagin Kanunu hakkında da daha fazla bilgi edineceğini ifade etti.

Türk medyasının "Şanlıurfa Kolyesi" adlı esere öncelikle adı yüzünden ilgi gösterdiğine dikkati çeken Adzovic, Şanlıurfa'yı iki kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu ve romandaki olayların bir kısmının Şanlıurfa'da geçtiğini anlattı.

Adzovic, "Sinan, Şanlıurfa'da bir kolye satın alır. Aldığı kolye aslında, kardeşlerin, dostların veya birbirine sevdalı kişilerin taktıkları çift kolyesi. Satıcı, Sinan'ı kolyelerden birine zarar gelmesinin uğursuzluk getireceği konusunda uyarır. Sinan kolyenin tekini arkadaşı Milan'a hediye eder, ancak Milan Sinan'ın uyarılarına rağmen kolyeye zarar verir. Derken, felaketler birbiri ardına sıralanır." diye konuştu.

Altıncı kitabını çıkarmaya hazırlanan Adzovic, "Sergey Yasenin'in Gölgesi" adlı yedinci kitabında anlatılan hikayenin ise Azerbaycan'da geçtiğini sözlerine ekledi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da dünyaya gelen Adzovic, Saraybosna'da Siyasi Bilimler Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. 1986'dan bu yana eski Yugoslavya genelinde çeşitli gazete ve dergilerde görev alan Adzovic, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Merhamet'in sözcülüğünü de yapıyor.