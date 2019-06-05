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Karadaniz sahilleri onlara emanet

50 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz tatili boyunca 10 cankurtaran, 5 adet jet ski ve 1 adet bot ile sahillerde boğulma vakalarına karşı göreve başladı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz tatili boyunca 10 cankurtaran, 5 adet jet ski ve 1 adet bot ile sahillerde boğulma vakalarına karşı göreve başladı.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Uzunoğlu'na bağlı cankurtaran timi, 10 cankurtaran, 5 adet jet ski ve 1 adet bot ile sahillerde boğulma vakalarına karşı göreve başladı.

Belediye yetkilileri, bayram tatili ile birlikte halkın güvenli şekilde denize girebilmesi için Akçakoca'nın denize girilebilecek bütün sahillerinde gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiler.

Akçakoca'nın denize girilebilecek bütün sahillerinde görev alacak personele, profesyonel eğitmenlere kurs verildiğini söyleyen belediye yetkilileri, Akçakoca sahillerinde görev alan personelin cankurtaranlık belgesine sahip olduğunu ifade ettiler.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı, belediye sınırları içinde 6, Kaymakamlığa ait köy plajlarında ise 4 cankurtaranın ekibinin 5 adet jet ski ve 1 adet bot ile 15 Eylül'e kadar her gün saat 09.00- 19.00 saatlerinde hizmet vereceğini bildiren yetkililer, vatandaşın güvenli bir biçimde denize girmeleri için ellerinde geleni yapacaklarını söylediler. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
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